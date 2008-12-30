Александр Емельяненко: «Буду с Рамзаном драться по правилам бокса. В ММА бьют ногами, коленями, локтями»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко рассказал о том, по каким правилам пройдет поединок против главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Я думаю, что лучше с Рамзаном выступать по правилам бокса, потому что ММА еще добавляет удары локтями, ногами, коленями плюс борцовскую технику, болевые, удушающие…

Бокс – это ограниченный вид спорта. Будем с Рамзаном драться по правилам бокса

В мою подготовку включены все виды спорта: и борьба, и бокс, и физподготовка, и подготовка на выносливость. Я ко всем соперникам готовлюсь одинаково.

Отправлю ли Кадырова в нокаут, как было в бою с Кокляевым? Видно будет. На результат и исход боя никогда не делаю прогнозов. Я ориентируюсь уже в ринге, как вести бой и как поступать», – рассказал Емельяненко

Ранее Емельяненко предоставил право выбора правил, места и времени боя Кадырову.

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