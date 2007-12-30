Отец Хабиба о бое Кадыров – Емельяненко: «Если Рамзан Ахматович упадет, как это скажется на его республике?»

Теги Рамзан Кадыров Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Абдулманап Нурмагомедов Кадыров - Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, выступил против организации поединка между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и тяжеловесом ММА Александром Емельяненко.

«В этом бою может быть все, что угодно. Как вы думаете, если Рамзан Ахматович упадет, как это скажется на его республике?

Такой бой не стоит делать. Рамзан Ахматович очень хорошо готов физически, думаю, будет достаточно, если он будет чемпионом среди руководителей регионов страны, он там лучший.

В физическом плане он — один из самых крепких среди чиновников», – рассказал Нурмагомедов.

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