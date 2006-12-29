Скотт Кокер: «Я бы хотел, чтобы Федор подрался в Москве. Это будет возвращение короля»

Теги Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Скотт Кокер Bellator Бокс/MMA/UFC

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что попытается организовать бой Федора Емельяненко в Москве.

«Следующие бои Федора? Посмотрим. Будет так, как захочет Федор. Титульный бой для него? Если он захочет, то хорошо.

Но я не думаю, что ему это необходимо. Я бы хотел, чтобы он провел бой в Москве. Это будет возвращение короля», – заявил Кокер.

Накануне в Сайтаме на турнире Bellator 237 Емельяненко нокаутировал в первом раунде Куинтона Джексона.

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