Скотт Кокер: «Я бы хотел, чтобы Федор подрался в Москве. Это будет возвращение короля»

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что попытается организовать бой в Москве.

«Следующие бои Федора? Посмотрим. Будет так, как захочет Федор. Титульный бой для него? Если он захочет, то хорошо.

Но я не думаю, что ему это необходимо. Я бы хотел, чтобы он провел бой в Москве. Это будет возвращение короля», – заявил Кокер.

Накануне в Сайтаме на турнире Bellator 237 Емельяненко нокаутировал в первом раунде Куинтона Джексона.

Федор Емельяненко может провести поединок против Джоша Барнетта

Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде. Быстро, четко и спокойно