Скотт Кокер: «Я бы хотел, чтобы Федор подрался в Москве. Это будет возвращение короля»

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что попытается организовать бой Федора Емельяненко в Москве.
«Следующие бои Федора? Посмотрим. Будет так, как захочет Федор. Титульный бой для него? Если он захочет, то хорошо.
Но я не думаю, что ему это необходимо. Я бы хотел, чтобы он провел бой в Москве. Это будет возвращение короля», – заявил Кокер.
Накануне в Сайтаме на турнире Bellator 237 Емельяненко нокаутировал в первом раунде Куинтона Джексона.
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