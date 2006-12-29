Федор Емельяненко может провести поединок против Джоша Барнетта

Следующим соперником для тяжеловеса Bellator Федора Емельяненко может стать экс-чемпион UFC в тяжелом дивизионе . Об этом сообщил президент Bellator Скотт Кокер.

«Следующий соперник Федора? К сожалению, не так давно получил травму Джош Барнетт. Но я бы хотел организовать такой бой.

Если Джош и Федор захотят этого, разумеется», – заявил Кокер.

Свой последний на данный момент бой Барнетт провел в сентябре 2016 года, победив сабмишеном Андрея Орловского.

Барнетт должен был провести бой против Ронни Маркеса на Bellator 235, но снялся из-за болезни.

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