Рамзан Кадыров: «Не сомневаюсь, что выиграю у Александра Емельяненко»

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал уверенность в победе в бою против бойца ММА Александра Емельяненко.

«Раз пошла такая мода в спорте: все кому не лень вызывают Сашу на бой, я тоже решил вызвать.

Я себя тоже считаю себя несостоявшимся спортсменом, я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что я выиграю. Проиграть точно не хочу», – заявил Кадыров.

Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко. Раньше он называл его новым императором и даже бил на спарринге

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