Умар Кремлев: «Готов организовать бой Емельяненко – Кадыров»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что готов организовать бой между бойцом ММА Александром Емельяненко и главой Чечни Рамзаном Кадыровым по правилам бокса.

«Конечно, нужно проводить бой по правилам бокса. Рамзан Ахматович занимался боксом и любит его.

Я готов поддержать и организовать этот бой. Будет очень интересно, я эту инициативу поддерживаю», – рассказал Кремлев.

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