Тайсон Фьюри – Деонтею Уайлдеру: «Я уже один раз побил тебя, бомжара. Сделаю это еще раз»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри записал видеообращение к чемпиону WBC в тяжелом дивизионе Деонтею Уайлдеру.

«Это специальное сообщение от к Деонтею Уайлдеру. Он ходит и рассказывает, что дерется с лучшими тяжеловесами, но Доминик Бризил – не лучший тяжеловес, как и Луис Ортис.

Доминик Бризил, в лучшем случае, середняк, а Луису Ортису 145 лет. Ты его уже нокаутировал ранее, задница.

Ты дрался только с одним хорошим мужиком, и это был я. Я победил тебя. Все в мире знают, что ты проиграл Цыганскому королю, который не дрался три года.

Я дрался на 50% своих возможностей и побил тебя. Я побью тебя снова, бомжара. Я не боюсь тебя. Ты знаешь, что проиграл. Твой тренер, жена и твои дети это знают. Я иду за тобой», – сказал Фьюри.

Матч-реванш Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. Первый бой завершился вничью.

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