Канело, Пакьяо и Кличко попали в список номинантов на награду «Боксер десятилетия» по версии BWAA

Американская ассоциация журналистов (BWAA) объявила список номинантов на ежегодные премии.

В номинации «Боксер десятилетия» представлены Сауль Альварес, Мэнни Пакьяо, Владимир Кличко, Флойд Мэйвезер-младший и Андре Уорд.

Эта награда вручается уже в третий раз. Ее обладателями были Рой Джонс-младший и Мэнни Пакьяо.

На награду «Боксер года» номинированы: Сауль Альварес, Мэнни Пакьяо, Наойя Инуэ, Эррол Спенс и Джош Тейлор.

В список претендентов на «Бой года» вошли поединки: Сергей Деревянченко – Геннадий Головкин, Наоя Иноуэ – Нонито Донэйр, Мэнни Пакьяо – Кит Турман, Энди Руис-младший – Энтони Джошуа, Эррол Спенс – Шон Портер и Джош Тэйлор – Реджис Прогрейс.

Победители номинаций станут известны 17 января.

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