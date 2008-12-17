Олег Тактаров: «Мои бои на кассетах посмотрело больше людей, чем сейчас смотрят UFC»

Бывший боец UFC Олег Тактаров считает, что раньше его бои на видеокассетах просмотрели больше людей, чем сейчас смотрят UFC по телевидению.

«Я думаю, что мои бои на кассетах посмотрело больше человек, чем сейчас смотрят UFC. Я не знаю ни одного мужчину, кто жил в то время и не смотрел мои бои на кассетах.

Сейчас турниры UFC воспринимаются буднично и проходят чуть ли не каждую неделю, а тогда все собирались вместе, в одной куче. Не было весовых категорий, а победитель был только один.

Сейчас я даже не знаю точно, сколько весовых категорий в UFC. Как за ними всеми следить?» – сказал Тактаров.

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