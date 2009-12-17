Отец Лопеса: «Покончим с Ломаченко и станем лучшими в мире. Индейцы сильнее европейцев»

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса-младшего, убежден в том, что его сын победит чемпиона WBA и WBO в легком дивизионе .

«Еще два года назад я сказал людям, что мы собираемся снести голову Ломаченко, потому что он – лживый чемпион.

Он никогда не дрался с таким бойцом, как мой сын. Мы очень голодные. Мы – индейцы. У нас чистая кровь индейцев.

Мы собираемся показать Латинской Америке, что индейцы более сильные, чем европейцы. В марте или апреле мы покончим с Ломаченко менее, чем за пять раундов и станем лучшими в мире», – сказал Лопес.

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