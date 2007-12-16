Хабиб о тактике в бою с Фергюсоном: «Будем бороть, ломать и бросать»

Чемпион UFC в легком вес сообщил, что не будет менять тактику в бою с Тони Фергюсоном.

«Мы не собираемся менять тактику. Будем бороть, ломать, бросать. А он, если сможет, пусть что-то этому противопоставит.

Ближайший бой – это большая мотивация для меня.

Надо посмотреть, осталась ли еще мотивация в UFC, но вообще соперников осталось не так много», – отметил Нурмагомедов.

Бой Хабиба и Фергюсона запланирован на 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке.

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