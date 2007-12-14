🔥 Бой Хабиб – Фергюсон официально утвержден! Они подерутся 18 апреля на UFC 249

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Хабиб - Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет защиту титула против Тони Фергюсона. Организация официально подтвердила бой, который пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на UFC 249.

Оба спортсмена имеют победные серии в UFC из 12 побед. В последних поединках Хабиб досрочно победил Конора Макгрегор и Дастина Порье, а Фергюсон – Энтони Петтиса и Дональда Серроне.

 
 
 
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What time is it? #UFC249

Допис, поширений ufc (@ufc)

Это уже пятая попытка организовать бой Хабиба и Фергюсона. В декабре 2015-го он сорвался из-за травмы Хабиба, в апреле 2016-го травмировался уже Тони, в марте 2017-го Нурмагомедов не смог выйти на бой из-за экстремальной весогонки, а в апреле 2018-го Фергюсон порвал крестообразные связки колена.

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