Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет защиту титула против Тони Фергюсона. Организация официально подтвердила бой, который пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на UFC 249.

Оба спортсмена имеют победные серии в UFC из 12 побед. В последних поединках Хабиб досрочно победил Конора Макгрегор и Дастина Порье, а Фергюсон – Энтони Петтиса и Дональда Серроне.

Переглянути цей допис в Instagram What time is it? #UFC249 Допис, поширений ufc (@ufc) 13 Гру 2019 р. о 3:17 PST

Это уже пятая попытка организовать бой Хабиба и Фергюсона. В декабре 2015-го он сорвался из-за травмы Хабиба, в апреле 2016-го травмировался уже Тони, в марте 2017-го Нурмагомедов не смог выйти на бой из-за экстремальной весогонки, а в апреле 2018-го Фергюсон порвал крестообразные связки колена.

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