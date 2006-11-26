Сергей Ковалев: «Канело не победил бы, если бы у меня был полноценный отдых»

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе уверен, что не проиграл бы чемпиону WBO в полутяжелом дивизионе Саулю Альваресу, если бы имел достаточно времени на отдых после боя против Энтони Ярда.

«Ну, а теперь, давайте посмотрим правде в глаза. Канело не победил бы меня, если бы бой прошел после полноценного моего отдыха после предыдущего боя с Энтони Ярдом, к которому я начал свою подготовку в начале мая.

В команде Канело все рассчитали и сделали мне коммерчески интересное предложение именно в тот момент, когда я был выжат как лимон изнурительными тренировками и весогонкой к бою с англичанином, начиная с мая месяца.

Изначально бой с Ярдом был назначен на 29 июня, затем за 3 недели до боя, бой перенесли на 24 августа. Затем 3-х недельный отдых и снова подготовка к бою на 2 ноября. И это все с учетом того, что я сгонял 12 кг, чтобы уложиться в лимит полутяжелого веса.

Не был я в таких условиях готов к бою на 100%, но я принял вызов, так как не умею включать заднюю, когда мне сделан вызов на бой.

И то, при всех этих условиях, я надеялся на свою победу, но, к сожалению, мне немного не хватило бензина и я потерял самоконтроль. Все было просчитано командой Канело.

Поэтому, если Канело и правда считает, что выиграл меня, то он должен подтвердить это в реванше, который можно провести например в мае 2020 года. А так, победа Канело», – рассказал Ковалев.

Бой Канело – Ковалев состоялся 2 ноября в Лас-Вегасе и завершился победой мексиканца нокаутом в 11 раунде.

«Вы профаны в боксе, раз считали, что я одержу победу». Ковалев поплыл после проигрыша Канело

Канело: «Ковалев не умеет проигрывать»