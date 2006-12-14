Хабиб: «Конор не заслужил право драться за мой пояс. Реванша не будет»

Чемпион UFC в легком весе отреагировал на слова президента промоушена Дэйны Уайта, который допустил возможность матча-реванша с экс-чемпионом UFC в двух дивизионах .

«Я был удивлен, когда Дэйна сказал о том, что если я побеждаю Фергюсона, а Конор – Серроне, то мы проведем реванш.

Я уже решил, с кем буду драться. Думать, что он заслужил право драться за титул, где я чемпион...Этого не произойдет. Пусть сначала выиграет десять боев подряд», – сказал Хабиб.

Хабиб и Макгрегор встретились на UFC 229. Нурмагомедов победил болевым приемом в четвертом раунде.

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