Хабиб: «До пенсии мне далеко, но это не за горами»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.
«Пока у нас нет такого плана, когда именно мы закончим. Я себя чувствую хорошо, мне 31, для боев это хороший возраст.
До пенсии мне далеко, но это не за горами точно», – сказал Нурмагомедов.
Следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона 18 апреля в Нью-Йорке.
Хабиб: «Мне не нравится Фергюсон. В бою с ним сделаю свою работу»
Хабиб начнет подготовку к бою с Фергюсоном 13 декабря в Дагестане