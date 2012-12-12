Хабиб: «До пенсии мне далеко, но это не за горами»

Чемпион UFC в легком весе рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

«Пока у нас нет такого плана, когда именно мы закончим. Я себя чувствую хорошо, мне 31, для боев это хороший возраст.

До пенсии мне далеко, но это не за горами точно», – сказал Нурмагомедов.

Следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона 18 апреля в Нью-Йорке.

Хабиб: «Мне не нравится Фергюсон. В бою с ним сделаю свою работу»

Хабиб начнет подготовку к бою с Фергюсоном 13 декабря в Дагестане