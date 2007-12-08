Александр Поветкин: «Иду вперед, буду воевать дальше»

Теги Александр Поветкин тяжелый вес бокс Майкл Хантер Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин прокомментировал результат поединка против Майкла Хантера.

«Хочется поблагодарить всех болельщиков за поддержку. Она мне очень нужна и очень ощущалась.

Не совсем получилось то, что хотел. Но я иду дальше, иду вперед. Я буду воевать дальше», – заявил Поветкин.

 
 
 
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@povetkinalexandr благодарит за поддержку!! 115-113, 113-115, 114-114. Ничья 🤜🏻✊🏻🇷🇺

Допис, поширений World of Boxing Promotions (@worldofboxingpromotions)

Бой Поветкин – Хантер состоялся в андеркарде реванша Энди Руис – Энтони Джошуа и завершился вничью.

Поветкин и Хантер подрались вничью. Это справедливо

 

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