Александр Поветкин: «Иду вперед, буду воевать дальше»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе прокомментировал результат поединка против Майкла Хантера.

«Хочется поблагодарить всех болельщиков за поддержку. Она мне очень нужна и очень ощущалась.

Не совсем получилось то, что хотел. Но я иду дальше, иду вперед. Я буду воевать дальше», – заявил Поветкин.

Бой Поветкин – Хантер состоялся в андеркарде реванша Энди Руис – Энтони Джошуа и завершился вничью.

Поветкин и Хантер подрались вничью. Это справедливо