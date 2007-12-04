Роналду встретился с боксером Головкиным: «Работаю над захватывающим проектом для DAZN»

Теги Криштиану Роналду средний вес Ювентус Геннадий Головкин бокс Бокс/MMA/UFC

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил фотографию с чемпионом мира по боксу Геннадием Головкиным.

«Работаю над захватывающим новым проектом для DAZN с особенным другом.

Приятно видеть тебя», – подписал фото португалец из боксерского зала.

 
 
 
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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Роналду подарил казахстанскому боксеру футболку с автографом.

Год назад Криштиану стал международным послом стриминговой платформы DAZN. Футболист регулярно дает интервью сервису, а также разбирает свою игру и рассказывает зрителям о жизни в Турине.

Директор «Юве» Паратичи: «Роналду заслужил «Золотой мяч» и в прошлом году, и в этом. Он лучший»

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