Роналду встретился с боксером Головкиным: «Работаю над захватывающим проектом для DAZN»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил фотографию с чемпионом мира по боксу Геннадием Головкиным.
«Работаю над захватывающим новым проектом для DAZN с особенным другом.
Приятно видеть тебя», – подписал фото португалец из боксерского зала.
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Роналду подарил казахстанскому боксеру футболку с автографом.
Год назад Криштиану стал международным послом стриминговой платформы DAZN. Футболист регулярно дает интервью сервису, а также разбирает свою игру и рассказывает зрителям о жизни в Турине.
Директор «Юве» Паратичи: «Роналду заслужил «Золотой мяч» и в прошлом году, и в этом. Он лучший»