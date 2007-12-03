Тони Фергюсон: «Заставлю Хабиба мочиться кровью»

Легковес UFC Тони Фергюсон уверен, что сможет победить чемпиона промоушена в легком дивизионе .

«Я сказал всем, что заставлю его мочиться кровью.

У этого парня проблема, эту проблему зовут Тони Фергюсон. Сейчас сезон охоты открыт, детка.

Я засел в голове этого чувака. Он будет так усердно тренироваться и нервничать, что в бою совершит ошибку. Я собираюсь извлечь из этого выгоду. Я поймаю его во время поединка», – заявил Ферсюсон.

Бой Хабиб – Фергюсон анонсирован на 18 апреля в Нью-Йорке.

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