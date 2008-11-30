Рахим Чахкиев бросил вызов Емельяненко после боя против Кокляева

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе, олимпийский чемпион бросил вызов бойцу ММА Александру Емельяненко после его боя против Михаила Кокляева.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что готов санкционировать этот поединок.

«Если они между собой договорятся, то мы согласны организовать им поединок по правилам бокса. Вот это будет интересно.

Бой Александра с Михаилом был больше для зрителя, популяризации бокса. Очень хорошо, что из других видов спорта пробуют себя в боксе.

Это показывает, что бокс – лучший вид спорта», – заявил Кремлев.

На профессиональном ринге 36-летний Чахкиев одержал 26 побед и потерпел три поражения. Свой последний поединок он провел в декабре 2016 года, после чего завершил карьеру.

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