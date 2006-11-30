Кокляев о нокауте в бою с Емельяненко: «Сказал себе: «Миха, надо подняться»

Стронгмен Михаил Кокляев рассказал о мыслях, которые были у него в момент остановки поединка против бойца ММА Александра Емельяненко.
«Я сказал себе: «Миха, надо подняться», – заявил Кокляев.
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Бой Емельяненко – Кокляев состоялся в Москве на «ВТБ-Арена» и завершился победой Александра в первом раунде.
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