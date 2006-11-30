Кокляев о нокауте в бою с Емельяненко: «Сказал себе: «Миха, надо подняться»

Стронгмен Михаил Кокляев рассказал о мыслях, которые были у него в момент остановки поединка против бойца ММА Александра Емельяненко.

«Я сказал себе: «Миха, надо подняться», – заявил Кокляев.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mikhail Koklyaev (@koklyaev_mikhail) 29 Лис 2019 р. о 8:08 PST

Бой Емельяненко – Кокляев состоялся в Москве на «ВТБ-Арена» и завершился победой Александра в первом раунде.

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