Деонтей Уайлдер: «Не могу дождаться 22 февраля, чтобы покончить с Фьюри»

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал объявление матча-реванша против бывшего чемпиона мира в тяжелом дивизионе .

«Я не могу дождаться реванша. Не могу дождаться 22 февраля.

Я собираюсь покончить с ним раз и навсегда. Как я сделал это в первом бою. Но на этот раз он уже не встанет. Мы все попрощаемся с ним.

А после вы услышите имя бесспорного, непобежденного чемпиона мира. Один чемпион. Одно лицо. Одно имя. , – заявил Уайлдер.

Матч-реванш Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. В первом поединке, который состоялся 1 декабря 2018 года, была зафиксирована ничья.

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Матч-реванш Уайлдер – Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе