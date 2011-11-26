Отец Хабиба: «Бой против Фергюсона – поединок мечты для фанатов»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, подтвердил поединок сына против Тони Фергюсона на UFC 247.
«Мы подписали контракт и движемся к цели, чтобы стать лучшими независимо от весовой категории. И этот бой как никогда подходит к тому, чтобы стать лучшим.
Оба идут на встречных курсах, и хочу сказать, что в UFC никогда не встречались бойцы, у которых было бы 12 побед подряд. Это бой мечты для всех фанатов смешанных единоборств.
Мы сделаем все зависящее от нас, чтобы принести победу нашим болельщикам и России, а результат за Всевышним», – сказал Нурмагомедов.
Бой Нурмагомедов – Фергюсон анонсирован на 18 апреля в Нью-Йорке.
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