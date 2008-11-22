Сергей Ковалев: «Я не сдавал бой Канело. Принял этот поединок, чтобы обеспечить будущее семьи»

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе заявил, что не сдавал поединок против чемпиона WBO в полутяжелом весе .

«Не делайте поспешных выводов и не вините никого. Если вы сделали ставку в букмекерской конторе и хотели поднять легкие деньги...

Вы ошибаетесь. Я никогда не сдавал бои и не буду сдавать бои, а то, что произошло... Поверьте, на глазах своего сына не очень приятно проигрывать. Для меня это очень важно.

Я пошел на этот бой ради заработка. Того заработка, который может обеспечить будущее моих детей и семьи. Я рискнул. Я надеялся, что смогу победить. Надеялся, что смогу нокаутировать Канело.

Но в день боя, волнение это... Пауза еще была часовая перед выходом в ринг. Видимо, эта пауза сожгла во мне весь тот огонь. Я вышел в ринг и не мог нормально ударить. Правой вообще практически не бил», – рассказал Ковалев.

«Вы профаны в боксе, раз считали, что я одержу победу». Ковалев поплыл после проигрыша Канело

Ковалев – болельщикам: «Вы профаны, раз считали, что я одержу победу над Канело»