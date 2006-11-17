Конор – Лобову: «Поздравляю тебя с очередной потрясающей битвой»

Бывший чемпион в двух дивизионах Конор Макгрегор поддержал Артема Лобова после поражения в поединке против Джейсона Найта.

«Артем Лобов! Что за воин. Какое путешествие это было, приятель.

Что это за путешествие! Ты поражал меня, братан, от мировых туров до турнира The Ultimate Fighter. Ты заслуживаешь весь мир и больше, мой брат!

Поздравляю с очередной потрясающей битвой! Что за история!

Братья по жизни. Поздравляю Джейсона Найта. Удивительный воин. Отличный бой», – сказал Макгрегор.

Найт нокаутировал Лобова в пятом раунде турнира BKFC 9.

Артем Лобов: «Мне сейчас чертовски плохо»

Джейсон Найт нокаутировал Артема Лобова на BKFC 9