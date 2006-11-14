DAZN назвал возможных соперников Канело. В их числе – Бивол и Бетербиев

Теги Артур Бетербиев полутяжелый вес (MMA) Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Онлайн-стриминг DAZN, который транслирует бои с участием чемпиона WBO в полутяжелом весе Сауля Альвареса, опубликовал список из девяти возможных соперников. для мексиканца 

Среди них фигурируют чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол и чемпион WBC и IBF Артур Бетербиев.

 
 
 
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Fill in the blank: “I want to see @canelo fight _________ next.” 🥊

Публикация от DAZN USA (@dazn_usa)

В своем последнем на данный момент поединке 2 ноября в Лас-Вегасе Канело нокаутировал в 11-м раунде бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева.

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