DAZN назвал возможных соперников Канело. В их числе – Бивол и Бетербиев

Онлайн-стриминг DAZN, который транслирует бои с участием чемпиона WBO в полутяжелом весе , опубликовал список из девяти возможных соперников. для мексиканца

Среди них фигурируют чемпион WBA в полутяжелом весе и чемпион WBC и IBF Артур Бетербиев.

В своем последнем на данный момент поединке 2 ноября в Лас-Вегасе Канело нокаутировал в 11-м раунде бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева.

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