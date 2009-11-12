Президент WBC: «Для нас Канело – лучший боец в мире после победы над Головкиным»

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал объявление чемпиона WBO в полутяжелом весе Сауля Альвареса лучшим боксером вне зависимости от весовой категории.

«Мы назвали его лучшим бойцом мира после того, как он победил Головкина.

Мы гордимся тем, что мексиканский боец преодолевает такие препятствия на пути к вершине. Канело еще раз показал свое величие», – заявил Сулейман.

Накануне журнал The Ring назвал лучшим боксером вне зависимости от веса. Его владелец – промоутер Канело Оскар Де Ла Хойя.

Представители Канело и Сондерса провели предварительные переговоры о поединке

Промоутер Головкина: «Мы готовы дать бой Канело в мае»