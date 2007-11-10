Волков о дружбе с Дзюбой: «Надеюсь, это привлечет больше народа из футбола в MMA»

Боец UFC Александр Волков сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба смотрел его бой против Грега Харди на UFC Москва.
«Дзюба бой смотрел. Уже передал поздравления. Он очень плотно общается со мной и моей командой. Артем поединки смотрит, болеет.
Я болею за его футбольные выступления, поддерживаем отношения.
Надеюсь, что это привлечет больше народа из футбола в смешанные единоборства», – рассказал Волков.
Волков победил Харди единогласным решением судей.
Дзюба и боец UFC год назад боксировали в ринге, а теперь сошлись в серии пенальти. Артем даже пробил пяточкой
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