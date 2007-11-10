Волков о дружбе с Дзюбой: «Надеюсь, это привлечет больше народа из футбола в MMA»

Боец UFC Александр Волков сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба смотрел его бой против Грега Харди на .

«Дзюба бой смотрел. Уже передал поздравления. Он очень плотно общается со мной и моей командой. Артем поединки смотрит, болеет.

Я болею за его футбольные выступления, поддерживаем отношения.

Надеюсь, что это привлечет больше народа из футбола в смешанные единоборства», – рассказал Волков.

Волков победил Харди единогласным решением судей.

Дзюба и боец UFC год назад боксировали в ринге, а теперь сошлись в серии пенальти. Артем даже пробил пяточкой

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