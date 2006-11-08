Результаты взвешивания UFC Москва: Забит и Каттар показали одинаковый вес, Харди тяжелее Волкова

В Москве прошла официальная процедура взвешивания участников UFC Москва.
Бойцы главного события турнира Забит Магомедшарипов и Келвин Каттар вписались в лимит весовой категории: оба показали 66,2 кг.
Александр Волков оказался легче Грега Харди – 113,8 кг против 120,2 кг.
Остальные результаты взвешивания:
Зелим Имадаев (77,5 кг) – Дэнни Робертс (77,1 кг);
Хадис Ибрагимов (93,4 кг) – Эд Херман (93,4 кг);
Рамазан Эмеев (77,5 кг) – Энтони Мартин (77,5 кг);
Шамиль Гамзатов (93,4 кг) – Клидсон Абреу (93,4 кг);
Магомед Анкалаев (92,9 кг) – Далча Лунгиамбула (92,5 кг);
Рустам Хабилов (77,5 кг) – Сергей Хандожко (77,5 кг);
Роман Копылов (83,9 кг) – Карл Роберсон (83,9 кг);
Абубакар Нурмагомедов (77,1 кг) – Дэвид Завада (77,1 кг);
Александр Яковлев (70,7 кг) – Рузвельт Робертс (70,7 кг);
Джессика-Роуз Кларк (61,2 кг) – Пэнни Кианзад (61,7 кг);
Григорий Попов (61,7 кг) – Дэйви Грант (61,7 кг).
Турнир состоится 9 ноября на ЦСКА-Арене.