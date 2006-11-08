Результаты взвешивания UFC Москва: Забит и Каттар показали одинаковый вес, Харди тяжелее Волкова

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В Москве прошла официальная процедура взвешивания участников UFC Москва.

Бойцы главного события турнира Забит Магомедшарипов и Келвин Каттар вписались в лимит весовой категории: оба показали 66,2 кг.

Александр Волков оказался легче Грега Харди – 113,8 кг против 120,2 кг.

Остальные результаты взвешивания:

Зелим Имадаев (77,5 кг) – Дэнни Робертс (77,1 кг);

Хадис Ибрагимов (93,4 кг) – Эд Херман (93,4 кг);

Рамазан Эмеев (77,5 кг) – Энтони Мартин (77,5 кг);

Шамиль Гамзатов (93,4 кг) – Клидсон Абреу (93,4 кг);

Магомед Анкалаев (92,9 кг) – Далча Лунгиамбула (92,5 кг);

Рустам Хабилов (77,5 кг) – Сергей Хандожко (77,5 кг);

Роман Копылов (83,9 кг) – Карл Роберсон (83,9 кг);

Абубакар Нурмагомедов (77,1 кг) – Дэвид Завада (77,1 кг);

Александр Яковлев (70,7 кг) – Рузвельт Робертс (70,7 кг);

Джессика-Роуз Кларк (61,2 кг) – Пэнни Кианзад (61,7 кг);

Григорий Попов (61,7 кг) – Дэйви Грант (61,7 кг).

Турнир состоится 9 ноября на ЦСКА-Арене.

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