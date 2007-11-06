Дональд Трамп-младший: «Ковингтон стал мне настоящим другом»

Дональд Трамп-младший, сын президента США Дональда Трампа-старшего, назвал полусредневеса UFC Колби Ковингтона другом, а также сообщил о желании провести с ним совместные тренировки.

«Прошедшие бои на UFC 244 были потрясающими. Тренировки с кем-то из бойцов UFC? Думаю, это был Колби Ковингтон. Он стал мне настоящим другом.

В UFC много хороших бойцов, но с ним мы сдружились», – сказал Трамп.

Накануне президент США с семьей лично посетил турнир UFC 244 в Нью-Йорке. С Ковингтоном он поддерживает дружеские отношения.

Трамп пришел на UFC 244. Там его освистали, а Масвидаль назвал президента плохим засранцем

Трамп – фанат единоборств. Он организовывал бои Тайсона и Емельяненко, а еще помогал UFC