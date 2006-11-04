Хорхе Масвидаль: «Дональд Трамп – плохой засранец»

Обладатель титула BMF (самый плохой засранец ) в полусреднем весе Хорхе Масвидаль назвал плохим засранцем президента США Дональда Трампа.

«Неважно, что вы думаете о Трампе как о президенте, этот парень – плохой засранец», – сказал Масвидаль.

Трамп, в свою очередь, сделал ретвит этой новости в микроблоге, подписав ее: «Великий бой, чемпион».

Дональд Трамп лично посетил UFC 244, в главном событии которого Масвидаль победил Нэйта Диаса.

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