Хорхе Масвидаль: «Дональд Трамп – плохой засранец»

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Обладатель титула BMF (самый плохой засранец UFC) в полусреднем весе Хорхе Масвидаль назвал плохим засранцем президента США Дональда Трампа.

«Неважно, что вы думаете о Трампе как о президенте, этот парень – плохой засранец», – сказал Масвидаль.

Трамп, в свою очередь, сделал ретвит этой новости в микроблоге, подписав ее: «Великий бой, чемпион».

Дональд Трамп лично посетил UFC 244, в главном событии которого Масвидаль победил Нэйта Диаса.

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