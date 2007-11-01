UFC 244 и бой Канело – Ковалев не будут пересекаться по времени

Главное событие турнира UFC 244 Хорхе Масвидаль – Нэйт Диас не будет пересекаться по времени с поединком между чемпионом WBO в полутяжелом дивизионе и чемпионом WBA в среднем весе Саулем Альваресом.

Президент UFC Дэйна Уайт уточнил, что стриминговый сервис DAZN не начнет показ боя Альварес – Ковалев, пока не будет известен результат поединка между Масвидалем и Диасом.

UFC 244 состоится завтра ночью в Нью-Йорке, а бой Канело Ковалев в Лас-Вегасе.

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