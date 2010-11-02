Сергей Ковалев тяжелее Сауля Альвареса. Россиянин вписался в лимит веса с четвертой попытки

Теги полутяжелый вес Сергей Ковалев Сауль Альварес бокс Бой Сергей Ковалёв - Сауль Альварес Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания основных участников завтрашнего боксерского шоу.

Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес без проблем вписался в полутяжелый вес, показав на весах 78,9 кг.

Вес чемпиона WBO в полутяжелом дивизионе Сергея Ковалева составил 79,45 кг. Российский боксер превысил лимит полутяжелого веса на 120 грамм. Через некоторое время Ковалев вписался в лимит полутяжелого дивизиона – 79,37 кг.

Поединок Канело – Ковалев состоится завтра утром в Лас-Вегасе.

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