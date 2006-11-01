Тайсон Фьюри: «Я готов драться с Миочичем или Нганну»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Тайсон Фьюри Стипе Миочич бокс Франсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил о планах стать бойцом UFC.

«Кто сейчас является чемпионом UFC в тяжелом весе? Американский хорват Стипе Миочич.

Готов принять этот бой в одно мгновенье. Без проблем. Или Франсис Нганну. Готов драться с любым тяжеловесом. Я никого не боюсь, я – цыганский король. Дэйна Уайт, позвони мне», – рассказал Фьюри.

Накануне Фьюри дебютировал в WWE, победив нокаутом Брауна Строумэна.

Тайсон Фьюри победил Брауна Строумэна на шоу WWE в Саудовской Аравии

Фьюри нокаутировал Строумэна, а Леснар взял реванш у Веласкеса

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