Тайсон Фьюри: «Я готов драться с Миочичем или Нганну»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил о планах стать бойцом UFC.
«Кто сейчас является чемпионом UFC в тяжелом весе? Американский хорват Стипе Миочич.
Готов принять этот бой в одно мгновенье. Без проблем. Или Франсис Нганну. Готов драться с любым тяжеловесом. Я никого не боюсь, я – цыганский король. Дэйна Уайт, позвони мне», – рассказал Фьюри.
Накануне Фьюри дебютировал в WWE, победив нокаутом Брауна Строумэна.
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