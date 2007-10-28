Тайсон Фьюри хочет дебютировать в ММА в этом году. Его будет тренировать Конор

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе сообщил, что готов дебютировать в смешанных единоборствах в этом году.

«Вы сможете увидеть мой дебют в ММА в этом году. Мы общались с , и он изъявил желание меня тренировать. Меня это устраивает.

Конор просто сказал: «Когда будешь готов, приступим. Приезжай в Дублин и начнем тренировки. Не могу дождаться. Я приму его предложение», – сказал Фьюри.

31 октября Фьюри дебютирует в рестлинге против Брауна Строумэна на шоу WWE.

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