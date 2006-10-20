Александр Усик: «Когда я выхожу из себя, пацаны включают Олю Полякову»

Тяжеловес Александр Усик рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

«Оля Полякова – это наша королева ночи в тренировочном лагере. Особенно это сказывается, когда нужно повеселиться.

Когда пацаны видят, что я уже начинаю выходить из себя, они сразу включают Полякову и начинаю танцевать

Что еще слушаю? Негатив, 25/17, Ноггано, Касту», – рассказал Усик.

В своем последнем на данный момент поединке Усик нокаутировал Чэза Уизерспуна в тяжелом весе.

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