Артур Бетербиев: «Гвоздик вел на записках судей? Мне плевать на судей»

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом дивизионе Артур Бетербиев прокомментировал судейские карточки на момент остановки поединка против бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе .

«Гвоздик вел на записках судей? Я не удивлен. Мне плевать на судей», – сказать Бетербиев.

Напомним, что Гвоздик вел на карточках двух из трех судей на момент остановки боя в десятом раунде.

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Гвоздик лидировал по очкам на момент остановки боя против Бетербиева