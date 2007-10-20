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Артур Бетербиев: «Гвоздик вел на записках судей? Мне плевать на судей»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Александр Гвоздик бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом дивизионе Артур Бетербиев прокомментировал судейские карточки на момент остановки поединка против бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика.

«Гвоздик вел на записках судей? Я не удивлен. Мне плевать на судей», – сказать Бетербиев.

Напомним, что Гвоздик вел на карточках двух из трех судей на момент остановки боя в десятом раунде.

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