Брайан Ортега: «Если кто и сможет побить Хабиба, то только Фергюсон. Если нет – это сделаю я»

Боец полулегкого веса Брайан Ортега считает, что топовому легковесу UFC Тони Фергюсону по силам победить чемпиона промоушена .

«Я чувствую, что если кто и сможет победить Хабиба, то только Фергюсон. А если нет, тогда нам придется подождать, пока я не поднимусь в легкий вес и не сделаю это », – сказал Ортега.

В своем следующем поединке 21 декабря в Бусане Ортега выйдет в октагон против Корейского Зомби.

Бой Ортега – Корейский Зомби состоится 21 декабря на UFC в Корее

Хабиб совершил заплыв в холодной воде против течения: «Тони, у тебя проблемы!»