Умар Нурмагомедов: «Причастности нашей семьи к избиению Мирзаева нет»

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов прокомментировал видео, на котором избивают .

Была информация, что к нападению на бойца были причастны члены семьи Хабиба.

«Наша семья к этому абсолютно не причастна. Это было, когда Русул Мирзаев сидел с Артемом Лобовым, ребята начали докапываться до Артема, он дал им сдачи.

Причастности нашей семьи нет. Наоборот Хабиб говорил Расулу, будь осторожен, эти ребята хотят что-то сделать с тобой. А Видео жестокое, я не поддерживаю такое.

Если есть у тебя обида — сходи и реши это один, зачем брать кого-то с собой. Они не понесли наказания, их не нашли. Если бы их нашли, они бы понесли наказание. Это вопрос к следователям», – сообщил Умар Нурмагомедов.

На Мирзаева напали в 2016 году. Предполагалось, что это случилось из-за неуважения к Хабибу.

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