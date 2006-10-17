Скончался 27-летний американский боксер, впавший в кому после боя

Патрик Дэй скончался в больнице, не приходя в сознание.

Американский боксер был нокаутирован в ночь с субботы на воскресенье Чарльзом Конвэллом на шоу в Чикаго. Это встреча состоялась в андекркарде боя – Чэз Уизерспун.

После поединка 27-летний Дэй немедленно был доставлен в больницу, где впал в кому. Позже ему сделали операцию на мозге.

и его президент Маурисио Сулейман глубоко скорбят в связи со смертью Патрика Дэя. Он скончался сегодня в результате черепно-мозговой травмы, полученной 12 октября. WBC присоединяется к семье Патрика в это тяжелое время», – говорится в сообщении WBC.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от World Boxing Council (@wbcboxing) 16 Окт 2019 в 2:53 PDT

Дэй и Конвэлл бились за региональный титул по версии USBA. На счету Патрика 17 побед, одна ничья и четыре поражения.

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