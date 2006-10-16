Официально объявлен матч-реванш между боксерами полулегкого веса ирландцем Майклом Конланом и россиянином Владимиром Никитиным.

Этот бой состоится 14 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и станет частью андеркарда боксерского шоу Теренс Кроуфорд – Эгидиюс Каваляускас.

Первый бой между Конланом и Никитиным состоялся на Олимпийских играх 2016 года в Рио на стадии 1/4 финала.

Тогда Никитин победил решением судей – 3:0. После боя ирландец показывал средние пальцы судьям и обвинял Международную ассоциацию любительского бокса (АИБА) в том, что их подкупил президент РФ Владимир Путин.

«АИБА – жулики. Гребаные мошенники. Я больше никогда не буду боксировать под эгидой этих ублюдков. Знаете что? У меня впереди отличная карьера в профи, а от любительского бокса меня уже тошнит.

Влад (Путин), сколько АИБА запросили у тебя за победу Никитина?» – заявил Конлан.

Никитин из-за травмы был вынужден сняться с Олимпиады, получив бронзовую медаль.

Майкл Конлан: «Влад (Путин), сколько АИБА запросили у тебя за победу Никитина?»