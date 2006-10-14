Хабиб рассказал, как в детстве его поборол друг отца: «Вот старый газует»

Чемпион UFC в легком весе рассказал историю из детства.

«Я помню, в селе как-то раз я и отец строили стену возле дома, мимо проходил дядя Мухаммад и говорит моему отцу: «А ну спусти своего сына со стены, я сейчас порву его». Я такой смотрю — вот старый газует.

Это был 2002 год, мне было 14 лет, я был уверен, что не почувствую его, но он меня бросил со стойки. Я был крайне возмущен после поединка, так как мой отец не дал нам побороться до конца, говоря ему: «Мухаммад, не убивай моего сына, он мне еще нужен».

Не понимая их сарказма, говорил: «Дай нам побороться нормально до конца». В общем, эту ситуацию мы вспоминаем до сих пор», – написал Хабиб в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 14 Окт 2019 в 4:41 PDT

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