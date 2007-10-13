Александр Усик: «Выбрал бы в соперники Энтони Джошуа»

Тяжеловес Александр Усик назвал экс-чемпиона мира в тяжелом весе наиболее желанным оппонентом.

«С кем хочу драться дальше? Это вопрос нужно адресовать Эдди Хирну.

Но, конечно, для меня приоритет – это победитель реванша Руис – Джошуа. Если бы выбирал я, то это был бы Энтони», – сказал Усик.

Матч-реванш Руис – Джошуа состоится 7 декабря в Эр-Риаде. Победитель обязан будет дать бой Усику или оставить титул по версии WBO вакантным. Накануне в Чикаго Александр нокаутировал Чэза Уизерспуна.

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