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Дмитрий Бивол: «Я не Майк Тайсон, чтобы побеждать нокаутом в первом раунде»

Теги Майк Тайсон полутяжелый вес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол прокомментировал выступление в поединке против Ленина Кастильо.

«Бокс – это умный спорт. Тут ты должен использовать не только силу, но и разум, движения.

Конечно, я хочу выходить на ринг и побеждать оппонента нокаутом в первом раунде. Но я не думаю, что это лучший путь для меня.

Я не такой панчер, как Майк Тайсон. Я боксер, для победы я использую ноги и разум», – рассказал Бивол.

В Чикаго Бивол победил решением судей доминиканца Ленина Кастильо.

Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе

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