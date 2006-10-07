Следующий бой Федора Емельяненко состоится 29 декабря. Это будет его последний поединок в Японии

Организация Rizin сообщила, когда состоится последний бой российского бойца Bellator Федора Емельяненко в Японии.

«Bellator проведет турнир в Японии 29 декабря. Это будет последний бой в Японии для Федора Емельяненко», – сообщил представитель Rizin.

Соперником 43-летнего россиянина может стать 41-летний американец .

Ранее президент Bellator Скотт Кокер сообщал, что Емельяненко проведет три боя до завершения карьеры. Последний из них должен пройти в России.

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