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Тайрон Спонг: «Проваленный допинг-тест – подстава»

Теги Тайрон Спонг бокс Бокс/MMA/UFC

Боксер Тайрон Спонг прокомментировал проваленный допинг-тест перед боем с Александром Усиком.

«Это подстава. Я категорически отрицаю, что когда-либо принимал вещество, указанное в отчете VADA. Я попросил проверить образец B.

Тестирование, проведенное на прошлой неделе по просьбе Комиссии по боксу Иллинойса, показало, что я всегда был чистым бойцом»», – сказал Спонг.

Александр Усик: «Спонг быстрый и сильный тяжеловес, который добился в ринге большого успеха»

Тренер Спонга: «Никто не знает Тайрона, но после боя с Усиком о нем будут говорить все»

 

 

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