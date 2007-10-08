Тайрон Спонг: «Проваленный допинг-тест – подстава»

Боксер Тайрон Спонг прокомментировал проваленный допинг-тест перед боем с Александром Усиком.

«Это подстава. Я категорически отрицаю, что когда-либо принимал вещество, указанное в отчете VADA. Я попросил проверить образец B.

Тестирование, проведенное на прошлой неделе по просьбе Комиссии по боксу Иллинойса, показало, что я всегда был чистым бойцом»», – сказал Спонг.

Александр Усик: «Спонг быстрый и сильный тяжеловес, который добился в ринге большого успеха»

Тренер Спонга: «Никто не знает Тайрона, но после боя с Усиком о нем будут говорить все»