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Российский боксер Устинов может провести бой с Усиком вместо Спонга

Теги Александр Поветкин Владимир Хрюнов Александр Устинов Александр Усик Тайрон Спонг Андрей Федосов бокс Бокс/MMA/UFC

Российский боксер Александр Устинов может заменить Тайрона Спонга в бою против украинца Александра Усика.

Менеджер Устинова, Владимир Хрюнов, рассказал, что Александру предложили заменить Спонга, и он согласился выйти на бой с Усиком.

Ранее Усик отказывался драться с Александром Поветкиным и Андреем Федосовым по причине того, что они из России.

Спонг провалил допинг-тест, поэтому запланированный на 13 октября поединок с Усиком под угрозой срыва.

Соперник Александра Усика Тайрон Спонг провалил допинг-тест

Первый канал в прямом эфире покажет бои Бивола и Усика

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