Российский боксер Устинов может провести бой с Усиком вместо Спонга

Российский боксер Александр Устинов может заменить Тайрона Спонга в бою против украинца Александра Усика.
Менеджер Устинова, Владимир Хрюнов, рассказал, что Александру предложили заменить Спонга, и он согласился выйти на бой с Усиком.
Ранее Усик отказывался драться с Александром Поветкиным и Андреем Федосовым по причине того, что они из России.
Спонг провалил допинг-тест, поэтому запланированный на 13 октября поединок с Усиком под угрозой срыва.
Соперник Александра Усика Тайрон Спонг провалил допинг-тест