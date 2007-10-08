Российский боксер Устинов может провести бой с Усиком вместо Спонга

Российский боксер Александр Устинов может заменить Тайрона Спонга в бою против украинца Александра Усика.



Менеджер Устинова, , рассказал, что Александру предложили заменить Спонга, и он согласился выйти на бой с Усиком.

Ранее Усик отказывался драться с и Андреем Федосовым по причине того, что они из России.



Спонг провалил допинг-тест, поэтому запланированный на 13 октября поединок с Усиком под угрозой срыва.

Соперник Александра Усика Тайрон Спонг провалил допинг-тест

Первый канал в прямом эфире покажет бои Бивола и Усика