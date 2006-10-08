Реклама 18+
Реклама 18+

Соперник Александра Усика Тайрон Спонг провалил допинг-тест

Теги Александр Усик Тайрон Спонг бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Промоутер Эдди Хирн заявил, что Тайрон Спонг, который должен стать соперником Александра Усика в дебютном бое украинца в тяжелом весе, провалил допинг-тест.

«С нами связалось VADA и сообщило, что результаты допинг-пробы Спонга плохие. 

Теперь они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация будет утром.

У нас есть запасные соперники», – написал Хирн.

Бой Усик – Спонг должен был пройти 13 октября в Чикаго.

Тренер Спонга: «Никто не знает Тайрона, но после боя с Усиком о нем будут говорить все»

Первый канал в прямом эфире покажет бои Бивола и Усика

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья