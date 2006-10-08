Соперник Александра Усика Тайрон Спонг провалил допинг-тест

Промоутер Эдди Хирн заявил, что Тайрон Спонг, который должен стать соперником Александра Усика в дебютном бое украинца в тяжелом весе, провалил допинг-тест.
«С нами связалось VADA и сообщило, что результаты допинг-пробы Спонга плохие.
Теперь они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация будет утром.
У нас есть запасные соперники», – написал Хирн.
Бой Усик – Спонг должен был пройти 13 октября в Чикаго.
Тренер Спонга: «Никто не знает Тайрона, но после боя с Усиком о нем будут говорить все»