Соперник Александра Усика Тайрон Спонг провалил допинг-тест

Промоутер Эдди Хирн заявил, что Тайрон Спонг, который должен стать соперником в дебютном бое украинца в тяжелом весе, провалил допинг-тест.

«С нами связалось VADA и сообщило, что результаты допинг-пробы Спонга плохие.

Теперь они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация будет утром.

У нас есть запасные соперники», – написал Хирн.

Бой Усик – Спонг должен был пройти 13 октября в Чикаго.

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