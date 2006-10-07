Тренер Сен-Пьера: «Победитель боя Фергюсон — Хабиб станет величайшим легковесом в истории»

Тренер Жоржа Сен-Пьера Фирас Захаби прокомментировал возможный бой между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Бой Тони и Хабиба превзойдет поединок Веласкеса и Вердума. У меня нет сомнений, что победить этого боя станет величайшим легковесом в истории.

Посмотрите на рекорд Фергюсона и на рекорд Хабиба. Я знаю, что этот бой срывался четыре раза. Но нас ждет еще два раза — сейчас и реванш», – считает Захаби.

Ранее Нурмагомедов сообщил, что готов вернуться в октагон в марте 2020-го.

Хабиб: «Хочу драться на «Газпром-Арене». Очень многие могли бы прилететь сюда»

Менеджер Хабиба: «Поединок с Сен-Пьером будет интереснее и намного более кассовым, чем с Фергюсоном»