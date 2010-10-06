Хабиб: «Кокляев и Емельяненко – сильные мужики. Но преимущество на стороне Александра»

Чемпион UFC в легком весе прокомментировал поединок между бойцом ММА Александром Емельяненко против Михаила Кокляева.

«Я думаю, что преимущество на стороне профессионального бойца – Александра Емельяненко. Он и в любителях выступал, и теперь как профессионал. Он является очень хорошим бойцом.

Но Кокляев – очень мощный парень, если ударит, то мало не покажется. Я с ними знаком лично, считаю, что они – сильные мужики.

И, знаете, если кому-то подходит трешток, то им он точно не подходит. Они взрослые люди, родители уже сами. Мне их трешток не особо нравится. Но людям интересно смотреть на конфликты», – сказал Хабиб.

Напомним, что бой Емельяненко – Кокляев пройдет по правилам бокса 29 ноября в Москве.

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