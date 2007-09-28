UFC Копенгаген: Херманссон против Канноньера, Нельсон – Бернс, Олексейчук – Сен-Прю и другие бои

Сегодня в Копенгагене состоится турнир 160. В главном поединке вечера топовый средневес UFC Джек Херманссон (20-4) выйдет в клетку против Джареда Канноньера (12-4).

Основной кард:

Марк Мадсен (8-0) – Данило Беллуардо (12-4).

Гуннар Нельсон (17-4-1) – Гилберт Бернс (16-3).

(14-4) – Халил Раунтри (8-3).

Михал Олексейчук (14-2) – Овинс Сен-Прю (23-13).

Николя Долби (17-3-1) – Алекс Оливейра (19-7-1).

Предварительный кард:

Ален Амедовски (8-1) – Джон Филлипс (21-9).

Алессио ди Кирико (12-3) – (22-6).

Сияр Бахадурзада (24-7-1) – Исмаил Наурдиев (18-3).

Начало трансляции в 21.00 по московскому времени.

Взвешивание UFC Копенгаген: Джек Херманссон и Джаред Канноньер вписались в вес