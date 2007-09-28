UFC Копенгаген: Херманссон против Канноньера, Нельсон – Бернс, Олексейчук – Сен-Прю и другие бои

Сегодня в Копенгагене состоится турнир UFC Fight Night 160. В главном поединке вечера топовый средневес UFC Джек Херманссон (20-4) выйдет в клетку против Джареда Канноньера (12-4).
Основной кард:
Марк Мадсен (8-0) – Данило Беллуардо (12-4).
Гуннар Нельсон (17-4-1) – Гилберт Бернс (16-3).
Ион Куцелаба (14-4) – Халил Раунтри (8-3).
Михал Олексейчук (14-2) – Овинс Сен-Прю (23-13).
Николя Долби (17-3-1) – Алекс Оливейра (19-7-1).
Предварительный кард:
Ален Амедовски (8-1) – Джон Филлипс (21-9).
Алессио ди Кирико (12-3) – Махмуд Мурадов (22-6).
Сияр Бахадурзада (24-7-1) – Исмаил Наурдиев (18-3).
Начало трансляции в 21.00 по московскому времени.
Взвешивание UFC Копенгаген: Джек Херманссон и Джаред Канноньер вписались в вес